Hilden : Partnerschaft bewährt sich in schwieriger Zeit

Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Warrington am 22. Mai 1968 für Hilden Bürgermeister Robert Gies (2.v.l.) und für Warrington Bürgermeister Arthur Boyle (2.v.r.). Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden/Warrington Trotz mehrfacher Anfragen und Vorschläge hat Warrington Hilden 2019 nicht wie vereinbart besucht. Hilden will trotz Problemen an der Städtepartnerschaft festhalten.

1968 besiegelten das rheinische Hilden und das britische Warrington eine Städtepartnerschaft. Im vergangenen Jahr wurde sie nach 50 Jahren feierlich erneuert. Dazu will nicht recht passen, dass der Besuch einer Delegation der Briten in Hilden nicht wie vereinbart zustande kam. Mehrfache Anfragen und diverse Terminvorschläge wurden leider nicht beantwortet, berichtet die Verwaltung. Ebenso blieb ein Brief des Jugendparlaments an die Warringtoner Politik unbeantwortet. Die städtische Jugendförderung sucht, aber findet keinen Kontakt in Warrington. Deshalb hatte die Allianz für Hilden beantragt, die Städtepartnerschaft zu beenden und den für dieses Jahr geplanten offiziellen Besuch im Vereinigten Königreich zu streichen. Die Kosten von rund 8700 Euro könne man an anderer Stelle im Bereich Schule, Jugend und Soziales investieren.

Mit dieser Haltung stand die Allianz jedoch allein da. Friedhelm Burchartz musste sich überdies viel Kritik zu seiner Bemerkung „Lustreise“ gefallen lassen. Es handele sich um „Arbeitstreffen“, stellte Ludger Reffgen (BA), Vorsitzender des Ausschusses für Städtepartnerschaften, klar. Zudem übernahmen die Teilnehmer einen dreistelligen Eigenanteil an den Kosten. Berufstätige opferten dafür zwei Urlaubstage. Und dann seien die Delegationsbesuche zudem noch sehr strapaziös, weil je ein Tag für Hin- und die Rückreise benötigt werde und der eigentliche Aufenthalt in der Regel auf zwei Tage komprimiert werde, ohne dass die Delegation Einfluss auf Programm habe. „Von Lust kann also überhaupt keine Rede sein“, hielt Reffgen fest.

Info Warrington ist viermal so groß wie Hilden Warrington liegt ähnlich wie Hilden zwischen zwei Großstädten (Liverpool und Manchester) und ist ein Wirtschaftszentrum mit Eisenbahnknotenpunkt. Aber mit mehr als 210.000 Einwohnern ist Warrington (durch Eingemeindung) mehr als viermal so groß (Stadtgebiet: 180 Quadratkilometer, Hilden: 26). Besuche Ein Jahr sie, ein Jahr wir:Diesen Ryhthmus strebt der Hildener Stadtrat an. Finanzierung Jeder Teilnehmer aus Hilden übernimmt 110 Euro als Eigenanteil. Den Rest übernimmt die Stadt. Wenn Warringtoner Hilden besuchen, wird alles privat bezahlt, so Bürgermeisterin Alkenings.

Im Oktober soll trotz aller Probleme eine Delegation nach Warrington reisen, waren sich alle anderen Ratsfraktionen einig. Bürgermeisterin Birgit Alkenings warb um Verständnis für die schwierige Situation auf der Insel: „Die Städte in England haben keine eigenen Einnahmen. Sie bekommen ihr Geld aus London. Warrington sind 30 Prozent gestrichen worden – von heute auf morgen. In so einer Situation kann man schlecht über Partnerschaft sprechen.“ Zudem wechselten in Warrington ständig die Ansprechpartner, bedingt durch das politische System. Nach dem Brexit sei die Lage in Großbritannien sehr verworren, sagte Alkenings. Und das werde auch noch einige Zeit so bleiben.

Für den Austritt aus der EU hatten in Warrington 54,3 Prozent der abgegebenen Stimmen votiert (landesweit 51,9 Prozent), für den Verbleib in der Europäischen Union in Warrington 45,7 Prozent (landesweit 48,1 Prozent). „Wir können nur weiter Angebote machen und damit zeigen, dass uns die Partnerschaft wirklich wichtig ist, so wie kurz nach dem Krieg“, warb die Bürgermeisterin für eine Fortsetzung der Städtefreundschaft.

Während die SPD und die Grünen ohne Wenn und Aber hinter der Partnerschaft mit Warrington stehen, ist das bei der CDU offenbar anders. „Keine Antwort zu geben ist etwas unhöflich“, fand Ingrid Benecke (CDU). „Wir sollten die Partnerschaft nicht einfach über Bord werfen und mit Geduld weiterführen“, sagte ihr Parteifreund Michael Deprez. „Wir wollen die Partnerschaft fortsetzen“, äußerte sich auch Norbert Schreier (CDU): „Aber wenn gar nichts kommt, müssen wir neu nachdenken.“

Die Hildener Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Zu ihrem Jubiläumswochenende vom 7. bis 9. August 2020 ist eine Delegation der Feuerwehr aus Warrington, aus der tschechischen Partnerstadt Nove Mesto und aus Maribor nach Hilden eingeladen. Vom 24. bis 31. Oktober ist eine Begegnungswoche mit dem Warrington & District Youth Orchestra und dem Jungen Sinfonieorchester Hilden der Musikschule in Hilden geplant. Diese beiden Termine sind bislang die einzigen, die mit Warrington vereinbart wurden.

Mit der tschechischen Partnerstadt Nove Mesto sind in diesem Jahr vier Begegnungen verabredet worden. Vom 25. Januar bis 8. April findet ein Fotoworkshop mit Jugendlichen statt. Jugendliche aus Hilden und aus Nove Mesto fotografieren in ihren Heimatstädten Menschen, Orte und Ereignisse. Aus diesen Bildern entsteht eine Ausstellung, die in beiden Städten gezeigt wird. Die Jugendlichen aus Hilden fahren zur Ausstellungseröffnung nach Nove Mesto. Zwölf Schüler des Berufskollegs Hilden erkunden vom 29. März bis 2. April die Arbeitswelt in verschiedenen Unternehmen in Nove Mesto. Sie haben auch die Berufsschule in Nove Mesto angesprochen. Eine Antwort stehe noch aus, so die Verwaltung.

Geschafft: Bürgermeisterin Birgit Alkenings klatschte im vergangenen Jahr nach der Unterzeichnung der Deklaration zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft im historischen Ratssaal in Hilden Mayor Karen Mundry ab. Foto: Stadt Hilden