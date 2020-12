Hilden : Paket-Klau: Diebe folgen offenbar Paketboten

Hilden Einem Hildener wurde ein Päckchen von der Türschwelle gestohlen. Dahinter steckt eine Masche von Kriminellen, warnt die Polizei. Wer ein Päckchen für Nachbarn annimmt, sollte es sicher verwahren.

Alle Jahre wieder steigt vor Weihnachten die Päckchen-Flut an. DHL rechnet in diesen Tagen mit elf Millionen Sendungen – pro Tag. Durch den harten Lockdown wird wohl noch mehr als sonst im Internet bestellt und dann geliefert. Das machen sich offenbar auch Kriminelle zu nutze, berichtet ein Hildener, der ungenannt bleiben möchte. Ein netter Nachbar hatte für ihn ein Päckchen angenommen und es ihm dann vor die Tür gestellt. „Das machen wir schon seit zehn Jahren so“, erzählt der Hildener: „Wir haben eine nette Gemeinschaft in unserem Mehrfamilienhaus.“ Das Päckchen wurde ihm von der Türschwelle gestohlen. Eine Nachbarin hatte einen verdächtigen jungen Mann beobachtet, der mit einem Päckchen das Haus verließ, es aufriss und dann mit einem Motorroller verschwand. Das sei eine Masche, habe ihm die Polizei erklärt, berichtet der Geschädigte – und will andere davor warnen. Der Dieb sei offenbar dem Paketboten gefolgt. Er wartet, bis dieser das Haus wieder verlassen hat. Dann klingelt er irgendwo, verschafft sich Zugang und schnappt sich Päckchen, die vor den Wohnungstüren abgelegt wurden.