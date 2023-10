Freizeit in Hilden Ran an die Konsole in der Stadtbibliothek

Hilden · Alte Schinken in verstaubten Regalreihen? Die Stadtbibliothek Hilden kann mehr. Das zeigte sich wieder einmal am vergangenen Freitag: Das Retro-Gaming lockte nicht nur junge Menschen zu später Stunde in die Bücherei.

02.10.2023, 16:31 Uhr

Der neunjährige Bjarki fand Gefallen an Roblox und später auch an der VR-Brille. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Unter jungen Menschen dürften nur wenige Dinge so beliebt sein wie Videospiele. Welchen Eltern von Neunjährigen dröhnen nicht die Ohren, wenn das Kind in jedem zweiten Satz von Minecraft, Super Mario und Pokémon redet? Papa kennt halt nur Pac-Man.