Hilden : Otto wird vielen Hildenern fehlen

Hilden Seit 1969 betrieb Otto Hedrich einen Kiosk am St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden.

Noch am Sonntag, 20. Januar, stand er in seinem Kiosk und hat wie in den vergangenen 50 Jahren seine Kunden bedient. „Mein Vater hat sich abends schlafen gelegt und ist nicht mehr aufgewacht“, erzählt sein Sohn Sven Hedrich. Otto wie ihn seine vielen Stammkunden liebevoll nannten, war eine Institution in Hilden. Am Montag ist er im Alter von 77 Jahren verstorben. Am Dienstag, 28. Januar, wird er um 11 Uhr auf dem Hildener Hauptfriedhof bestattet.