Ostern 2024 in Hilden und Haan Hier finden Sie alle Ostergottesdienste in der Region

Festgelegt ist, dass der Ostersonntag immer der erste Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond ist. Als Frühjahrsbeginn gilt festgelegt der (ungefähre) astronomische Frühjahrsanfang am 21. März (Eigentlich liegt der immer zwischen dem 19. und 21. März, der 21. März wurde aber für die Osterterminberechnung als Frühlingsanfang festgesetzt.) Damit liegt Ostersonntag also immer frühestens am 22. März und spätestens am 25. April. Das gilt zumindest für die christlichen Konfessionen und Kirchen, die den gregorianischen Kalender benutzen. In der orthodoxen Kirche, die den älteren, nicht-reformierten julianischen Kalender benutzt, ist der Termin verschoben.