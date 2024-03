Eiersuche, Austellungen, Spaziergänge Unsere Tipps für Oster-Ausflüge im Kreis Mettmann

Wer an den Feiertagen nicht nur Ostereier suchen möchte, kann auch eine Menge erleben. Wir haben einige Ausflugs- und Veranstaltungstipps für die Ostertage zusammengesucht – in unserer Bilderstrecke gibt es sie in der Übersicht. Dazu gehören das Eierkippen in Mettmann, die Eiersuche in Hilden und Monheim, das Osterschießen in Haan und Ratingen, Ausstellungen in Langenfeld sowie wundervolle Spaziergänge im ganzen Kreis.