Ostern 2024 im Kreis Mettmann Unsere Ausflugs- und Veranstaltungstipps rund um Ostern

Wasserburg Haus Graven

Haus Graven 1, Langenfeld-Wiescheid

Haus Graven stammt vermutlich aus der Zeit um 1300 und ist als Kulturdenkmal und Ausflugsziel in der ganzen Region beliebt. Für die Stadt Langenfeld gilt sie sogar als kulturelles Gedächtnis der Region. Vor allem bietet sie heute ein abwechslungsreiches Programm an Kulturveranstaltungen und Ausstellungen: Aktuell ist dort – neben der Dauerausstellung zur Geschichte der Wasserburg selbst – eine Sammlung an Malereien und Papierarbeiten des Kölner Künstlers Hans Delfosse zu sehen. Diese Ausstellungen sind an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr zu sehen, die Dauerausstellung allerdings nicht samstags. Das Burgcafé ist freitags, an Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Umgebung der Wasserburg besteht aus einem bewaldeten Landschaftsschutzgebiet mit vielen Wander- und Radwegen, über die man schnell die Naturlandschaften zwischen Langenfeld, Hilden und Solingen erreicht. Haus Graven ist über die Straße „Im Schwanenfeld“ und über die gleichnamige Bushaltestelle zu erreichen. Parken kann man am Graf-von-Mirbach-Weg. Weitere Informationen über das Burgcafé findet man auf www.burgcafe-langenfeld.de.