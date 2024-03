(B)rauch in Hilden Bislang fünf Osterfeuer in Hilden angemeldet

Insgesamt fünf Osterfeuer sind bislang in Hilden angemeldet worden. Das bestätigte eine Verwaltungssprecherin am Dienstag auf Nachfrage. In der Elb wird am Samstag, 30. März, auf dem Bauernhof ein privates Osterfeuer entzündet. Beim TSC Hilden, Salzmannweg 25, wird auf der Homepage ein „Osterfeuer mit dem UP ab 15 Uhr“ angekündigt, wobei es sich bei „UP“ um den portugiesische Verein „Uniao Portuguesa de Hilden“ handeln dürfte. Denn der lädt ab 13 Uhr zu einer Art kleinem Familienfest unter anderem mit Grillhähnchen und Getränken in den Hildener Süden ein.