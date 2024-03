Ostern 2024 in Hilden So öffnet der Hildener Wochenmarkt an den Feiertagen

Den Wochenmarkt in Hilden gibt es schon seit mehr als 150 Jahren. Hildens Bürgermeister Albert Koennecke erklärte am 8. September 1858, dass „...an jedem Samstage auf dem hiesigen Marktplatze ein Wochenmarkt abgehalten werde, auf welchem Erzeugnisse des Bodens, der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und Fischerei zu Verkaufe kommen dürfen“. Seit Ende 2022 gibt es in Hilden nur noch die Märte im Norden und in der Innenstadt. Der Südmarkt an der St.-Konrad-Allee wurde wegen sinkender Nachfrage aufgegeben.