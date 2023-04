Ostern 2023 im Kreis Mettmann Unsere Ausflugs- und Veranstaltungstipps rund um Ostern

Frühlingserwachen in Haan

Ostersonntag 9., und Ostermontag, 10. April, Innenstadt Haan.

„Frühlingserwachen zu Ostern in der Gartenstadt Haan“: Das verspricht der Veranstaltungsservice Ott, der sich vor allem als Organisator diverser Trödelmärkte in der Region einen Namen gemacht hat, für das Osterwochenende. Dann findet am Ostersonntag 9., und Ostermontag, 10. April, rund um den Stadtbrunnen auf dem Neuen Markt der Ostermarkt statt. Viele verschiedene Händler versprechen viele schöne Dinge rund um Haus und Garten mit „Blumen, Deko und Gedöns“, wie es in einer kurzen Ankündigung heißt. So soll die Fußgängerzone in ein buntes Farbenmeer aus Pflanzen und Blüten getaucht werden. Der Aufbau findet am Sonntag in der Zeit von 8 bis 10 Uhr statt. Öffnungszeiten sind dann an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr.