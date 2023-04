Osterfeuer 2023 in Hilden und Haan Hier brennen die Osterfeuer in unserer Region

Bereits die Germanen haben große Feuer zu Frühlingsbeginn entfacht, um den Winter zu vertreiben. Später sollten die Feuer Glück bringen und für eine gute Ernte sorgen. Das Osterfest liegt also in einer Zeit, in der auch schon vor dem Aufkommen des Christentums diverse „Auferstehungsfeste“ gefeiert wurden. Häufig waren dies Feste der Fruchtbarkeit, der Reinigung und des Wiedererwachens der Natur nach dem langen Winter.