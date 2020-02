Orkantief Sabine : Kitas bitten Eltern, Kinder zu Hause zu lassen

Orkantief Sabine kommt auf Hilden und Haan zu. Foto: dpa

Hilden/Haan Orkantief Sabine nimmt momentan an Intensität zu. In der Nacht zu Montag rechnen Meteorologen zwischen 23 und 2 Uhr mit dem Höhepunkt des Sturms. Immer mehr Schulen schließen am Montag.

Die Kindergärten der Awo im Kreis Mettmann werden am Montag nur einen Notdienst haben, hat die Arbeiterwohlfahrt am Sonntagnachmittag erklärt. Und auch nur, wenn es die „wetterbedingte Situation vor Ort“ zulässt. In Haan zählen dazu die Kita Käthe-Kollwitz-Straße, die Kita Bollenberger Busch und das Familienzentrum „Haus für Familien“, in Hilden die Kita Kolpingstraße und das Familienzentrum zur Verlach. An die Eltern richtet die Awo diesen Appell: „Wir bitten Sie deshalb, Ihre Kinder zu Hause zu versorgen oder anderweitig unterzubringen. Wenn der Sturm im Laufe des Montags abflaut, werden alle Einrichtungen der Awo am Dienstag wieder normal öffnen. Auch die Betreuung der Schüler*innen an den OGS Standorten der Awo Kreis Mettmann findet nur eingeschränkt statt.“ Die städtischen Kindergärten bleiben dagegen geöffnet, ebenso die OGS-Standorte, bestätigt die Stadt am Abend.

Darüber hinaus bleiben alle Haaner und viele Hildener Schulen am Montag geschlossen. Während sich am Sonntagmittag die Wetterlage immer weiter zuspitzt, legen sich in den beiden Städten immer mehr Schulleiter und Schulträger fest, dass sie ihre Schüler lieber nicht kommen lassen. „Aufgrund der zu erwartenden Wetterlage ist für den kommenden Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen. Daher wird für den Montag, den 10.02.2020, am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium der reguläre Schulbetrieb für die Schülerinnen und Schüler abgesagt“, erklärte gerade Schulleiter Udo Kotthaus. Das Schulgebäude werde aber am Montag geöffnet sein. Es gebe ein „Notdienst“ für Schüler, die während des Wochenendes nicht mehr informiert werden konnten. „Eine angemessene Betreuung werden wir sicherstellen“, so Kotthaus weiter.

Momentan nimmt der Wind an Intensität deutlich zu. Am Nachmittag soll es laut Deutschem Wetterdienst ungemütlich werden. Orkantief Sabine soll in unserer Region in der Nacht seinen Höhepunkt erreichen. Ab 23 bis 2 Uhr seien die Orkanböen am heftigsten, heißt es.

Clara nutzt Orkantief Sabine auf ihre Weise und lässt auf einem Feld am Hildener Westring einen Drachen steigen. Foto: Tobias Dupke

Die Hildener Feuerwehr hat sich auf den Sturm vorbereitet, erklärt Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer. Auch das Deutsche Rote Kreuz macht sich bereit: „Derzeit sind Helfer des DRK Hilden dabei alle Gerätschaften zu überprüfen. Aufgrund der Sturmwarnung wird eine allgemeine Einsatzbereitschaft hergestellt. Die Gruppe Betreuung, Technik & Sicherheit & Führung sind bereits in Rufbereitschaft versetzt worden. Im Einsatzfall stehen wir der Feuerwehr Hilden unterstützend zur Verfügung.“

Der Fußballverband Niederrhein hat wegen des aufziehenden Orkans bereits am Sonntagmorgen alle Spiele ab 14 Uhr abgesagt – dazu zählten unter anderem auch die Spiele der Ersten und Zweiten Mannschaft des VfB Hilden. Der „Open Sunday“, ein Spielenachmittag in der Sporthalle an der Beethovenstraße fiel ebenfalls aus.

Am Mittag hatte die Stadt Haan bekanntgegeben, dass die Schulen der Gartenstadt am Montag geschlossen blieben. „Da sowohl das Lehr- und OGS-Personal vor Ort sein wird, sind alle Kinder, deren Eltern diese Nachricht nicht mehr erreicht und/oder die Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen können, zu den Schul- und OGS-Zeiten mit dem der tatsächlichen Schülerzahl entsprechendem angemessenen Personalaufwand zu betreuen“, schrieb die Stadt an alle Haaner Schulen.

In Hilden bleiben unter den weiterführenden Schulen beispielsweise die Theresienschule und die für Hilden zuständige Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Richrath geschlossen. Der Grundschulverbund an der Beethovenstraße, die Wilhelm-Busch-Schule, die Wilhelm-Hüls-Schule, die Grundschule im Kalstert und der Grundschulverbund Schulstraße haben ebenfalls mitgeteilt, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen.

Die Wilhelmine-Fliedner-Schule und die Marie-Colinet-Sekundarschule stellen es den Eltern frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken und verweisen auf die Richtlinien des Bildungsministeriums für extreme Wetterlagen. So handhaben es auch einige Grundschulen wie die Elbseeschule, das Helmholtz-Gymnasium und das Berufskolleg. Beim NRW-Ministerium heißt es: „Ein zwingender Grund für ein Schulversäumnis kann der plötzliche Eintritt extremer Witterungsverhältnisse – wie zum Beispiel starker Schneefall, Eisglätte oder Sturm – sein. In diesem Fall gilt grundsätzlich: Die Eltern entscheiden morgens, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst. In jedem Fall muss aber die Schule informiert werden. Da das Nichterscheinen in der Schule in derartigen Fällen entschuldigt ist, können Schülerinnen und Schülern hieraus auch keine negativen Konsequenzen entstehen.“

Am Sonntagnachmittag hätte an der Hildener Grundschule im Kalstert der Circus Casselly für die Zirkuswoche sein Zelt aufschlagen sollen. Dort die Artisten und die Schulverantwortlichen haben den Aufbau abgebrochen, „Sicherheit geht vor“, hieß es. In Haan hat die Närrische Zelle das Kinderspektakel in der Gesamtschule Walder Straße am Sonntagnachmittag vorsorglich abgesagt.