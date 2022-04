Herzlauf Hilden : Diese Läufer sind mit ganzem Herzen dabei

Beim Neusser Sommernachtslauf 2018 liefen Mitglieder der Herzlauf-Teams in ihren Herzen mit. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Hilden 2013 fand der erste Herzlauf in Hilden statt, ein besonderes Charityevent, bei dem viel Geld für den guten Zweck zusammenkommt. Mit Laufen alleine lassen sich allerdings keine großen Menschenscharen locken, weiß Oliver Hertrampf. Eine gute Strecke, ein ordentliches Programm und eine Top-Organisation sind unerlässlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine gute Idee alleine macht noch nicht den Erfolg. Vor allem nicht über fast zehn Jahre hinweg. So lange gibt es den Herzlauf in Hilden bald schon. Was 2013 als „kleiner Lauf unter Freunden“ beginnen sollte, überstieg schon bei seiner ersten Auflage alle Erwartungen: Fast 700 Läufer meldeten sich an, 1200 Besucher fieberten an der Strecke mit, und nahezu 24.000 Euro kamen damals für das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf zusammen. „So viel Kapital konnten und wollten wir privat nicht handeln, sodass wir uns schon 2014 dazu entschieden, einen Verein zu gründen, um das Ganze effektiver organisieren und abwickeln zu können“, erinnert sich Oliver Hertrampf, Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Herzlauf-Hilden.

Foto vom Start des Herzlaufs 2015 – in den vergangenen beiden Jahren fiel die Veranstaltung wegen Corona aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Bis zum Ausbruch der Pandemie wurde jedes Jahr im Sommer ein großes Charity-Lauf-Event organisiert, das sich über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut. „Ich würde sagen, dass etwa 40 Prozent der Teilnehmer aus Hilden kommen, 30 Prozent aus dem Kreis und 30 Prozent aus ganz Deutschland.“ Sogar einen Starter aus Norwegen kann der Hildener Herzlauf verzeichnen. Und auch die bekannte „Laufmaus Elke“, Elke Weisener, die seit nunmehr fast 14 Jahren täglich läuft und schon gut 40.000 Kilometer zurückgelegt haben müsste, nutzte für einen ihrer Jubiläumsläufe des Hildener Herzlauf, erzählt Oliver Hertrampf. Anders als bei Sponsorenläufen, bei denen häufig ein Teil der erwirtschaften Gelder in die Ausgaben für die Veranstaltung fließen, werden die Startgelder des Herzlaufs Hilden komplett dem guten Zweck zugeführt und durch zusätzliche Sponsorengelder sowie Verkaufserlösen vom Getränke-, Kuchen- und Grillstand aufgestockt. Sponsoren sind es auch, die die finanziellen Kosten der Veranstaltung tragen, während sich die Ehrenamtler des Vereins um die Organisation und Abwicklung kümmern. 54 Mitglieder gehören dem Verein an, wobei knapp acht Leute den Planungsstab der Veranstaltung bilden.

Rosenmontag 2019: Der Karnevalswagen des Herzlaufs rollt durch Hilden. Foto: Zelger, Thomas

Info Unsere Themenwochen „Gut gelaufen“ Zwei Wochen lang haben wir Themen rund ums Laufen geboten. Mit dieser Folge endet sie Serie. Ein Blick auf bereits erschiene Texte. 26. März: Eine Marathonläuferin berichtet. 28. März: Laufstrecken in Mettmann, Erkrath und Wülfrath 30. März: So laufen Sie verletzungsfrei bei jedem Wetter. Ratschläge eines laufenden Arztes. 2. April: Der Lintorfer City-Lauf lebt wieder auf. 4. April: Wie mache ich Laufen zu meiner Gewohnheit? Im Interview gibt ein Ex-Profihandballer und Neurologe Tipps. 6. April: Wie funktioniert ein Lauftreff? 9. April: Laufen für den guten Zweck. Serie Noch mehr zum Thema Laufen lesen Sie auf unserer Themenseite „Gut gelaufen“ unter rp-online.de/laufen

Der Erfolg des Herzlaufs Hilden, betont Hertrampf, liege im Wesentlichen im zusätzlichen Rahmenprogramm. Die Laufstrecke im Hildener Stadtwald und die verschiedenen Schwierigkeitsstufen vom Bambini- über den Inklusionslauf, der Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke bis hin zum Halbmarathon sei für verschiedene Fitnessgrade ansprechend. „Aber anders als bei anderen Volksläufen in der Region, laufen die Teilnehmer bei uns nicht unbedingt auf Zeit.“ Viele der Läufer würden sich für dieses Event in ein besonderes Outfit werfen. Die Herzläufer selbst sind für ihren Lauf in großen roten Herzkostümen bekannt, aber darüber hinaus erscheinen immer wieder Menschen und Gruppen, Freundeskreise oder Arbeitskollegen in schrillen Lauf-Outfits, als Superhelden oder Zeichentrickfiguren.

Mit der Spende des Herzlauf-Teams an den Abenteuerspielplatz wurde neues Baumaterial angeschafft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ein ansprechendes Rahmenprogramm für die ganze Familie rundet das Gesamtpaket ab. „Das Rahmenprogramm ist bei uns sehr wichtig. Der Herzlauf ist ja mittlerweile so etwas wie ein kleines Stadtfest.“ Das Spielmobil darf zu keiner Veranstaltung fehlen, ebenso wenig wie Live-Musik. „Es ist schon eine besondere Atmosphäre, wenn sich alle nach einem Lauf geschafft und verschwitzt in den Armen liegen, der Musik lauschen und ein kühles Bier trinken. Das ist schön und generiert zudem weitere Spenden.“

Der sechste Herzlauf, der im Sommer 2020 hätte stattfinden sollen, musste pandemiebedingt abgesagt werden. Auch 2021 musste er gestrichen werden. „Im vergangenen Jahr haben wir uns einfach nicht getraut. Die Sicherheit war zu gering, der Aufwand der Organisation allerdings so riesig. Wir wollten nicht einfach das Geld der Sponsoren verblasen.“

Auch für dieses Jahr hat sich der Verein noch gegen einen Lauf entschieden. „Mittlerweile finden ja wieder viele Laufveranstaltungen statt, aber wir müssen uns jetzt nach der Pandemie erst mal wieder zusammenfinden“, berichtet der Vorsitzende. Die lange Auszeit habe dem Verein geschadet, obwohl die Vereinsmitglieder nicht untätig waren und weiterhin die generierten Gelder über Mitgliedsbeiträge und Spenden an kleinere Vereine und Organisationen gespendet haben. „Wir mussten personell leider einige Federn lassen und brauchen ein wenig Zeit, um erneut auf dem gleichen Niveau wie 2019 zurückzukommen.“