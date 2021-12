Corona-Situation in Hilden : Ordnungsamt kontrolliert 2G stichprobenartig

Corona-Situation in Hilden

Hilden In Nordrhein-Westfalen gilt die 2G-Regel ab diesem Samstag auch im Einzelhandel. Ungeimpfte müssen sich zudem an Kontaktbeschränkungen halten. Hildens Ordnungsamtsleiter Michael Siebert und sein Team kontrollieren die Einhaltung der neuen Regeln.

Das Hildener Ordnungsamt hat in den vergangenen Tagen bereits mehrfach kontrolliert, ob die 2G-Regelung in Hilden eingehalten wird – beispielsweise in Gaststätten und im Winterdorf auf dem alten Markt. Ab diesem Samstag werden die Kontrollen auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. „Die neue Beschränkung wird der Handel mit Sicherheit eigenverantwortlich überwachen. Wir werden dies dann stichprobenartig oder nach konkretem Hinweis überprüfen“, erklärt Hildens Ordnungsamtsleiter Michael Siebert.