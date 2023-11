Aktionstage in Hilden Orange Days thematisieren die Gewalt gegen Frauen

Am Dienstag, 28. November, startet um 16 Uhr eine Ausstellung unter dem Titel „Wir kreiden an – Catcalling ist kein Kompliment“ in der Stadtbibliothek. Der englische Begriff steht für Übergriffe ohne Körperkontakt, also zum Beispiel anzügliche Gesten und sexistische Kommentare. „Belästigungen dieser Art gehören zum Alltag fast jeder Frau“, sagt Kirsten Max. Catcalling könne zu psychischen Erkrankungen führen, so Max. „Nicht umsonst ist Catcalling in vielen europäischen Ländern eine Straftat. So zum Beispiel in Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien und in den Niederlanden.“ Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind dienstags und mittwochs von 9.30 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.