Nach Großbrand in Hilden : Alles verloren, aber die Hoffnung nicht 

Hilden Der Großbrand an der Richrather Straße hat Bianca Weirich (32) und Christian Pauli (36) alles genommen – den Schwiegervater und Vater, Wohnung, Kleidung. Doch jetzt, so berichten sie, gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Dann kam der Moment, der alles auf den Kopf stellte: Christian Pauli nahm einen ungewöhnlichen Geruch wahr. „Er hat noch gedacht, es wäre ein Räucherstäbchen“, sagt seine Freundin. Dann sei plötzlich ein Feuerwehrauto auf der Richrather Straße vorgefahren – und von da an ging alles rasend schnell: Als das Paar die Tür zum Schlafzimmer öffnete, schlug ihm beißender Rauch in dichten Schwaden entgegen. „Christian hat sich gerade noch unseren Hund schnappen können, dann sind wir auch schon rausgerannt“, beschreibt Bianca Weirich diese dramatischen Sekunden. Zeit, um Portmonee oder andere Besitztümer einzusammeln, sei nicht mehr geblieben: „Selbst die Schuhe haben wir stehen lassen. Nur schnell weg von dem Feuer. Ich bin in Hausschlappen runter auf die Straße.“ Dort wartete bereits der Großvater, der ebenfalls in dem Haus wohnt.