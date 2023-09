Politik in Hilden SPD lädt zum Forum über Künstliche Intelligenz

Ist Künstliche Intelligenz (KI) Fluch oder Segen? Diese Frage stellt die SPD auf ihrem „#OPENSPD“-Forum, das am Donnerstag, 5. Oktober, zum ersten Mal im Fassraum des Wilhelm-Fabry-Museums, Benrather Straße 32a in Hilden stattfinden wird. Beginn ist um 18.30 Uhr. Jonas Israel, der KI-Experte der Landeszentrale für politische Bildung, wird in das Thema einführen. Es geht dabei um dieses Spannungsfeld: In der Entwicklung von KI sehen Kritiker eine Bedrohung, andere glauben an das Problemlösungspotenzial dieser Technik.