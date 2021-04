Hilden : Open Air-Ausstellung zeigt 20 Porträts „inspirierender Frauen“

Hilden Ein einmaliges Format: Eine Ausstellung für eine Woche auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz – unter freiem Himmel ohne feste Öffnungszeiten, mit ausreichend Abstand und unter Einhaltung der AHA-Regeln.

Ab 8. Mai werden dort 20 Porträts über inspirierende Frauen weltweit gezeigt, die ihren Weg auch gegen Widerstände gehen oder in sozialen Bewegungen öffentlich und aktiv um ihre Rechte kämpfen. Auf den Plakaten sind kurze Intro-Texte, der vollständige Text kann entweder über den jeweiligen QR-Code aufgerufen, oder unter gleichstellung@hilden kostenfrei gegen Angabe der Kontaktdaten bestellt werden. Die Plakate erzählen Geschichten, die Mut machen und zum Nachdenken anregen. Sie erzählen zum Beispiel von Sara Rus, die nach Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Todesmarsch ein neues Leben in Argentinien begann. Doch dort lässt das Militär ihren Sohn verschwinden. Sie kämpft unermüdlich für das Leben und gegen das Vergessen. Eine anderes Plakat beschreibt die Geschichte von Rute Zuniga Caceres, die gemeinsam mit anderen Frauen dafür eintritt, eine Entschädigung für die ihnen angetane Zwangssterilisation zu erhalten. Weitere Angebote zur Ausstellung: Dienstag, 11. Mai, 18 bis 19 Uhr „Frag Deine Korrespondentin“. Erfahren Sie die Geschichte hinter der Geschichte und kommen Sie mit den Korrespondentinnen, die die Artikel recherchiert haben, digital ins Gespräch. Es nehmen drei der Korrespondentinnen, sowie die Chefredakteurin, Pauline Tillmann und die Gleichstellungsbeauftragte, Kirsten Max, teil. Anmeldung: Gleichstellung@hilden.de.

Am 14. Mai von 18 bis 19 Uhr lädt die Stadt zur digitale Finissage ein. Gedankenaustausch mit „Deine Korrespondentin“-Chefredakteurin, Pauline Tilmann und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hilden, Kirsten Max. Anmeldung: Gleichstellung@hilden.de.

Durch den diesjährigen Weltfrauentag „Frauen sichtbar machen“ stieß Kirsten Max auf das digitale Magazin Deine Korrespondentin: „Mir kam sehr schnell die Idee, die Artikel, die sich ausschließlich mit Frauen und ihre Geschichten befassen, öffentlich zu zeigen. Die Geschichten sind so eindrücklich, so bewegend, dass sie öffentlich sichtbar gemacht werden sollen. Auf der einen Seite überzeugte das unkomplizierte Konzept, die Bilder Open Air und somit allen frei zugänglich und gratis zu zeigen, und auf der anderen Seite das Angebot, die Texte und Bilder kostenfrei dafür zur Verfügung zu stellen.“ Die Idee der Ausstellung überzeugte auch die Stadt-Sparkasse Hilden Ratingen Velbert sowie Inner Wheel Hilden-Haan-Neandertal. Beide unterstützen die Ausstellung als Sponsoren, bedankt sich Gleichstellungsbeauftragte Kirsten Max.