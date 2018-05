Hilden/Haan/Langenfeld: Opel-Händler: Kunden sind verunsichert

Hilden/Haan/Langenfeld Der Autobauer hat allen Vertragshändlern gekündigt. "Ein übliches Verfahren", sagt Ralf Gierten. Doch das glaubt nicht jeder.

Die aktuellen Verträge laufen bis 2020. Von zwölf der 385 Vertragshändler in Deutschland will Opel sich trennen. Das kündigte Deutschlandchef Jürgen Keller in einem Interview mit dem Fachblatt "Autohaus" an.