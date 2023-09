ÖPNV in Hilden Fährt schon bald das London-Taxi durch Hilden?

Wie kann der öffentliche Personennahverkehr effizienter gestaltet werden? In Kooperation mit dem Bund, der einen nicht unerheblichen Teil des dafür benötigten Etats aus seinen Mitteln zur Verfügung stellen würde, könnte der Kreis in Absprache mit den Städten der Region ein Konzept entwickeln. Für Hilden stehen ein On-Demand-Verkehr und eine Leistungsausweitung der Buslinie 785 im Raum. Beide Themen wurden am vergangenen Mittwoch in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses behandelt.