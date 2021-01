Aktion in Hilden : Omas gegen rechts gedenken Opfern des Holocaust

Die Initiative „Omas gegen rechts“ hat unter anderem in Hilden Stolpersteine poliert und Blumen niedergelegt. Foto: Omas gegen rechts

Hilden Mit einer symbolischen Aktion haben die „Omas gegen rechts“ am Mittwoch an die Opfer der Nazi-Herrschaft erinnert. In Hilden, Mettmann, Langenfeld und Erkrath haben die Mitglieder der kreisweiten Initiative Stolpersteine poliert, Blumen niedergelegt und bemalte Steine (in Hilden „Itterstones“) verteilt.

Außerdem wurden Informationen und Details zu den einzelnen Biographien vorgelesen, um an die jeweiligen Schicksale zu erinnern, erklärte eine Sprecherin. Zusätzlich hätten sie auch virtuell an die Holocaust-Opfer aus Yad Vashems Zentraler Datenbank gedacht.