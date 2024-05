Oliver Kohl löst Ernst Kalversberg ab Wechsel an der Spitze der Allianz für Hilden

Der Produktmanager für Software im Gesundheitswesen lebt seit 2000 in Hilden und mag besonders die Kombination aus grünen Randgebieten mit Wäldern und Seen und wunderschöner Innenstadt. „Man trifft hier immer und überall Bekannte, das macht das Ganze familiär“, lobt Kohl seine Heimatstadt. In seiner Freizeit liest er gerne. „Immer mindestens zwei Bücher gleichzeitig“, gesteht er. Auch der Sport darf nicht zu kurz kommen, findet er: „Ich jogge gerne und Darts habe ich zum Spaß als Hobby begonnen und dann viele Jahre in der Löwenliga in Düsseldorf gespielt. Jetzt spiele ich in der Hildener Darts-Liga.“ Vorbilder im eigentlichen Sinne habe er keine, berichtet er weiter, aber er bewundere viele Menschen. „Ob sie dabei Großes für die Menschheit getan haben oder im Kleinen die Schicksalsschläge des Lebens meistern.“