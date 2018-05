Hilden : Oldtimer begeistern Autofans und fördern Projekte in Afrika

Patrick Sievering in seinem MG TF 1250, Baujahr 1954. Auch er war bei der zweiten Afrika Classic dabei. Foto: Stephan Köhlen

Hilden Bereits zum zweiten Mal fand am gestrigen Sonntag die "Afrika Classic Hilden" statt. Fans von Kultautos konnten sich für den guten Zweck an den historischen Karosserien sattsehen. Veranstalter war der karikative Verein "Hilfe für Afrika Hilden", der durch seine Einnahmen Kinderheime baut oder Fremdsprachenunterrricht in Englisch für afrikanische Kinder ermöglicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leonardo Schenk de Oliveira

Nachdem der Vorsitzende des Vereins, Engelbert Kremers, die Teilnehmer über eine letzte Routenänderung informierte und letzte offene Fragen beantwortete, würdigte Bürgermeisterin Birgit Alkenings das Hilfswerk mit lobenden Worten. "Mein Dank gilt dem Verein, als auch den Teilnehmern", sagt die 51-Jährige. Das Startgeld als Fahrer eines Oldtimers mit und ohne Beifahrer betrug jeweils 60 und 40 Euro. Jeder weitere Mitfahrer konnte für 20 Euro mitfahren. Für das Mitfahren ohne eigenes Auto musste man 50 Euro zahlen.

Doch die größte Einnahmequelle des Hilfswerks sind seine Sponsoren, die unterstützen, wo sie können. Die Rheinbahn und die Feuerwehr Hilden trugen mit einem Bus aus 1929 und einem offenen Leiterwagen von 1930 zum breiten Angebot der Rallye bei. Zu den vielen weiteren Sponsoren zählen beispielsweise die Bäckerei Schüren, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium oder der Fernsehsender "Vox".

Maggie lautet der Name des 1954 gebauten "MG TF". Besitzer Patrick Sievering führt die Tradition fort, dass britische Autos früher einen Namen trugen. "Das Auto ist mein liebstes Schätzchen", erzählt der Oldtimerfan. Er habe es in den Niederlanden einer älteren Dame abgekauft, die mit dem Fahrzeug bereits in den Vereinigten Staaten gelebt hat. "Vor drei Jahren wurde ich auf Maggie aufmerksam. Ein Auto in diesem Alter aus erster Hand zu kaufen ist sehr selten", berichtet der stolze Fahrer. Zu Hause stünden außerdem noch ein "MG B", ein "MG C", und seit ein paar Wochen auch ein VW Käfer. "Ich finde, man sollte die Autos auch im Alltag nutzen. Manchmal fahre ich Einkaufen oder tätige andere kleinere Besorgungen".

Ein weiterer Autoliebhaber ist Björn Herzel. Er präsentierte seinen "Porsche 911 SC". "Ein luftgekühlter drei Liter Boxermotor mit 207 PS sind Science-Fiction gewesen in den 80-ern", erklärt er. Das Fahrzeug, das 1982 erbaut wurde, war immer sein Traumauto. "Ich bin 911-Fan und habe lange nach dieser Innenausstattung gesucht".

Die Strecke der Tour betrug etwa 100 Kilometern mit einer Fahrtdauer von circa sechs Stunden. Eine Fahrübung, eine Mittagspause in Gevelsberg und die Siegerehrung in Remscheid waren inklusive.

(RP)