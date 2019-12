Weihnachts-Tradition : Halb Hilden trifft sich am Pub und singt Weihnachtslieder

Ihr Kinderlein kommet! Wenn das Pub zum Weihnachtsliedersingen auf der Schützenstraße ruft, kommen Tausende Menschen am Morgen des Heiligen Abends. Foto: Pub

Was vor 30 Jahren als kleine Runde mit Freunden begonnen hat, zieht heute rund 3000 Hildener jedes Jahr an Heiligabend auf die Schützenstraße. Das Weihnachtsliedersingen des Pub genießt Kultstatus, für viele gehört es zu Weihnachten wie die Bescherung am Abend.

„Angefangen hat alles mit der Idee, gemeinsam unter Freunden den Morgen des 24. Dezember zu verbringen und Weihnachtslieder zu singen“, erklärt Erfinder Guido Breitenbach, der auch heute noch den Dirigenten beim Rudelsingen gibt.

„Nicht nur die Teilnehmerzahlen haben sich stark erhöht, sondern auch der damit verbundene Planungsaufwand. Zum Glück haben wir ein knapp 35 Mann starkes Team im Rücken und tolle Partner an der Hand“, sagt Christian Glasmacher, Mitbetreiber des Pub. „Technik, Getränke, Logistik, Personenschutz und Sperrungen müssen wir innerhalb eines Tages auf- und abbauen. Wir sind da heilfroh, dass unsere Nachbarn diesen Akt jedes Jahr, bei Wind und Wetter mit uns gemeinsam bestreiten.“ sagt Uwe Müller, der seit dem Jahr 2000 Wirt der Gaststätte ist. Ab 6 Uhr sollten die Parklücken und Bürgersteige ab der Mündung Schützenstraße/Richrather Straße bis zur Schützenstraße 14 frei bleiben. Abgebaut wird Heiligabend bis 18 Uhr.