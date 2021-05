Hilden/Haan : Offener Kampf um eine Immobilie

Transparente hängen vor den Fenstern an dem Gebäude. Foto: SHR

Hilden/Haan Beschäftigte der SHR Germany GmbH aus Hilden haben vor dem Haus ihres Vermieters in Haan demonstriert. Wegen eines angeblichen Renovierungsstaus seien 100 Arbeitsplätze in Hilden in Gefahr. Der Eigentümer sieht das ganz anders. Er denkt über einen Verkauf nach – aber nicht an SHR Germany. Die Firma versuche ihn deshalb unter Druck zu setzen.