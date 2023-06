Jugend in Hilden Elternbeirat fordert mehr Kita-Plätzen in Hilden

Hilden · Der Jugendamtselternbeirat macht vor der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen am Mittwoch, 14. Juni, in einem offenen Brief noch einmal auf die prekäre Lage in Hilden aufmerksam.

07.06.2023, 15:17 Uhr

Der Jugendamtselternbeirat möchte Eltern betroffener Kinder motivieren, im Ausschuss ihre Unmut zu äußern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

() Es fehlt an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter. Bei der Beratung im Bürgerhaus (Beginn 17 Uhr) steht der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung, den Bürgertreff an der Lortzingstraße umzubauen, um die Zahl der Kitaplätze in der Itterstadt zu erhöhen. Mit dem offenen Brief wolle man Eltern mobilisieren, um vor Ort auf eine unsägliche Situation aufmerksam zu machen, teilt Michael Hirsch-Herda als Vorsitzender des Jugendamtselternbeirats mit. Dort könne man seinen Unmut über die Situation äußern. „Es bringt nichts, wenn wir uns nur aufregen, aber nicht die Initiative ergreifen wollen für Themen, die für uns und unsere Kinder so wichtig sind. Hier habt ihr die Chance, etwas zu verändern“, heißt es dazu in dem Schreiben. Kritisch sieht der Jugendamtselternbeirat vor allem das Abstimmungsverhalten von SPD und CDU im Jugendhilfeausschuss. Dort hätten beide Fraktionen den Vorschlag abgelehnt, ohne eine Alternative anzubieten, so Hirsch-Herda. Und auch die Enthaltung der FDP sei keine Haltung. Im Brief spricht sich der Jugendamtselternbeirat dafür aus, in Hilden mehr Plätze zu schaffen und auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die auf den Weg gebrachten Projekte (Holterhöfchen und Haus des Lernens) alleine würden den eklatanten Mangel an Betreuungsplätzen kaum lindern können, so die Erwartung. „Wenn ein massives Problem erkannt wird, ist es die Aufgabe der Politik, dieses Problem zu beheben und nicht auszusitzen oder sich hinter dem Problem zu verstecken, wie es aktuell geschieht.“

(elk)