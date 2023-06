Tag der offenen Tür in der Waldkaserne Hilden Viele Eindrücke beim Kasernen-Besuch

„Ich wollte einfach mal sehen, wie hier der Standort aussieht, einen Vergleich zu meiner Wehrdienstzeit ziehen, die ich in Hessen in der Nähe von Marburg in einer ungleich kleineren Kaserne abgeleistet habe“, sagte Jakob Horstmann zu seinen Beweggründen, die Waldkaserne zu besuchen. Er schätzte die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. „Aber mit der Wahrscheinlichkeit von Auslandseinsätzen, wäre dies heute für mich keine Option“, so Horstmann.