Freizeit in Haan Pfarrgemeindefest stand ganz im Zeichen eines Lebenselixiers

Vor dem Eingang zu Garten und Gemeindehaus empfingen Seifenblasen die Besucher. Am ersten Stand war „Wasser in Wein verwandeln“ zu lesen, wozu Sarah Weidner bemerkte: „Wir haben erst überlegt, ob wir das mit Kindern wirklich machen können, mit roter Lebensmittelfarbe das durchsichtige Wasser zu Wein zu machen. Aber schließlich kennen die Größeren es aus Gottesdienst und Religionsunterricht.“ Ein Stück weiter haben Kinder sichtlich Spaß auf der Wasserbahn. Sie bringen mit Mini-Gießkanne Wasserräder zum Drehen. Der 5-jährige Paul füllt das Überlaufbecken, um dann den Schieber zu öffnen und das gestaute Nass in die Bahn laufen zu lassen. Von seinem Eifer lässt sich Larissa, drei Jahre alt, anstecken und tut es den anderen gleich. Ein Stück weiter gilt es, aus einem Planschbecken mit Hilfe eines Stocks, an dessen Ende sich ein Magnet befindet, Folien mit Segenssprüchen zu angeln. Dabei muss die Angel an der Büroklammer an den Folien andocken und dann vorsichtig herausgezogen werden.