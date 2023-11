Außergewöhnliche Adventsspendenaktion in Hilden Hier gibt es 5000 Euro für Vereine und Projekte

Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG (vormals Versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Alfred Platow hat die Vermögensberatung mit seinem Kollegen Klaus Odenthal in einer Garage in Hilden vor fast 50 Jahren gegründet. Die Hildener Fondsgesellschaft investiert das Geld ihrer Kunden laut eigener Aussage ausschließlich in nachhaltige Unternehmen und Produkte. Die interne Nachhaltigkeitsabteilung prüfe, ob Unternehmen und ihre Produkte tatsächlich ethisch-ökologischen und sozialen Gesichtspunkten standhielten. Dazu reisen die Mitarbeiter in alle Welt, schauen sich die Produktionsbedingungen am Ort an.