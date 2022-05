Hilden : Ökoworld steigert Jahresüberschuss

Hilden Das erfolgreiche Wirtschaften ermöglicht eine Verdoppelung der Dividende, teilt die Hildener Firma mit. Sie zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen.

Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Mehr als 50.000 Kunden werden bundesweit betreut. Hintergrund des deutlichen Anstiegs des Jahresüberschusses in 2021 gegenüber dem Vorjahr sei, dass der Versicherungsmakler im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Umsatzanstieg in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge erwirtschaftet hat und die Volumina der Bestände der fünf Ökoworld-Investmentfonds um 48 Prozent gestiegen sind. Das ist unter anderem auch auf den erfolgreichen Bankenvertrieb in Sparkassen und Volksbanken zurückzuführen.