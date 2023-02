Ökoprofit im Kreis Mettmann Unternehmen ziehen in Hilden Zwischenbilanz

Ökoprofit ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der Betriebskostensenkung und der gleichzeitigen Schonung von natürlichen Ressourcen. Zudem ginge es darum, ein Netzwerk in den Regionen zu knüpfen. Das Hildener Unternehmen Digital Druck GmbH zieht eine positive Zwischenbilanz. Sie würden schon seit Jahren zertifizierten Ökostrom von den Stadtwerken Hilden beziehen und setzen zudem auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ähnlich sieht das bei dem Gastgeber der Veranstaltung, der Caesar & Loretz GmbH, aus. So wird die Abluft der Kompressoren bei dem Hildener Unternehmen beispielsweise dafür genutzt, um in den kalten Monaten eine angrenzende Halle zu heizen. Das Unternehmen August Bertram GmbH hat im Zuge des Projekts auf sogenannten Turtle Boxen gesetzt. Das sind wiederverwendbare Umzugskartons. Dadurch konnten sie rund 4000 Kilogramm CO 2 einsparen. Die Stadtsparkasse in Haan ist ein weiteres teilnehmendes Unternehmen, was sich aber erst im Jahr 2020 das erste Mal mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Mit einem Nachhaltigkeitsbeauftragten haben sie sich zum Ziel gesetzt bis 2035 264 Tonnen, also drei bis fünf Prozent CO 2 pro Jahr einzusparen. Aktuell sei eine Filiale in Haan in Planung, die komplett mit Photovoltaik betrieben werden soll. Da ist das älteste Familienunternehmen Hildens, die Hugo Frauenhof GmbH, schon einen Schritt weiter. Sie hat bereits alle Lagerhallen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.