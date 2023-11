Nachhaltigkeit in Hilden Ökoprofit-Siegel für drei Unternehmen

Casear & Loretz nahm 600.000 Euro in die Hand, um eine Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach zu installieren. Auf diese Weise möchte der Lieferant für pharmazeutische Grundstoffe jährlich 167 Tonnen Kohlenstoffdioxid und 71.000 Euro einsparen. Ebenfalls in Hilden ansässig ist Digitaldruck. Das Familienunternehmen rüstete auf LED-Technik um und senkt den Energieverbrauch dadurch um 7850 Kilowattstunden pro Jahr. Hugo Frauenhof stellte Lieferfahrzeuge auf Hybridantrieb um. So spart das Familienunternehmen knapp 5000 Liter Benzin sowie 12,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid.