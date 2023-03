Tarif-Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst Streikende treffen sich in Hilden

Rund 1000 Menschen sind am Donnerstag vom Bahnhof Hilden aus über das Aldi-Ei und die Gerresheimer Straße bis auf den Nove-Mesto-Platz marschiert und haben für mehr Lohn demonstriert. Die zentrale Kundgebung fand dieses Mal in der Hildener Innenstadt statt. Verdi hatte die Mitarbeiter der Stadtwerke sowie der Verwaltungen in Hilden, Erkrath, Ratingen und Düsseldorf aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn. Am Donnerstag wurden in Hilden unter anderem Kitas und der Bauhof bestreikt. Die Kita Kunterbunt blieb geschlossen, die Rappelkiste organisierte eine Notgruppe. Die Müllabfuhr fuhr zwar, jedoch nur mit Unterstützung aus anderen Bereichen. Nicht besetzt beziehungsweise geschlossen waren der Wertstoffhof, die Straßen- und Kanalunterhaltung, die Grünunterhaltung sowie die Bauhofverwaltung. tobi/Foto: teph