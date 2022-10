TÜV Rheinland kündigt an : Führerscheinprüfung ab sofort auch samstags

Hilden Der TÜV reagiert auf Kritik an zunehmenden Terminausfällen und wird auch samstags Führerschein-Fahrprüfungen anbieten, erklärte ein Sprecher.

Die langen Wartezeiten auf die praktischen Fahrerlaubnisprüfungen hatten bei Fahrschulen und ihren Schülerinnen und Schülern für massiven Ärger gesorgt. Auch aus Hilden hatte es Kritik gegeben. Für den TÜV Rheinland sei die gegenwärtige Situation ebenfalls unbefriedigend, sagt Stahl, denn tatsächlich könne man in diesem Jahr „die höchste Zahl an Prüfern und durchgeführten Fahrprüfungen vermelden“. Die Hintergründe zu den Zahlen und den geplanten Maßnahmen bei den Führerscheinprüfungen will das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.