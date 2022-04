Wer ist das? Thorsten Klimczak startet einen dritten Anlauf. Der 49-jährige Gastronom kandidierte bereits bei der Kommunalwahl 2020. Er hatte sich für die Bürgermeisterwahl in Hilden aufstellen lassen und am Ende den dritten von vier Plätzen belegt. Bei der Bundestagswahl 2021 kandidierte er erneut als parteiloser Einzelbewerber - damals er 896 Stimmen, was 0,57 Prozent und den vorletzten Platz unter den Kandidaten bedeutete. Jetzt bemüht er sich um die Landtagswahl am 15. Mai. Der Grund für seine Kandidatur: Der Wirt des Hildener „Barock“ will in seinem Wahlkreis bei den Gesetzgebungen ein Wort mitreden können.

Welche Themen für seinen Wahlkreis sind ihm wichtig? Auf seinen Wahlplakaten wirbt Klimczak nicht mit einem Programm, sondern mit der Wahl an sich. Sein Ziel ist es, möglich viele Bürgerinnen und Bürger zum Wählen zu animieren. Dennoch betont er, den Haushalt bestmöglich nutzen zu wollen, um alles Erdenkliche zum Wohle der Einwohner zu erledigen - wenn man ihn lässt. Bezahlbarer Wohnraum, Bildungspolitik und innere Sicherheit hält er für wichtige Themen in seinem Wahlkreis. Seiner Meinung nach sollten auch mehr die Ehrenamtlichen in allen Bereichen gewürdigt werden. Dabei zählt er die Bereiche Bildung, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Tafel, Helfer in den Krisengebieten (Hochwasser, Krieg) auf – „um nur einige zu nennen“, erklärt er.

Welche Aussichten bei der Wahl hat er? Echte Chancen auf ein Mandat malt sich Thorsten Klimczak allerdings nicht aus: „Was sich umsetzen lässt, kann man leider nicht sagen. Es hängt nun mal sehr viel von den Parteien ab. Als Einzelbewerber hat man es schwer, aber Hauptsache ist, ALLE gehen wählen oder machen von der Briefwahl Gebrauch“, erklärt der Einzelbewerber aus Hilden.⇥isf