Mehrere Sichtungen Deshalb fliegen US-Kampfhubschrauber über unsere Region

Von dort gab es auch die bisher einzige offizielle Rückmeldung zu den Kampfhubschraubern. „Wir können bestätigen, dass seit Mittwochabend am Flughafen Düsseldorf 15 US-Militärhubschrauber stehen. Diese werden unserer Kenntnis nach heute Vormittag ihren Weiterflug antreten“, erklärte ein Sprecher des Flughafens am Donnerstagmorgen. Düsseldorf ist also nur eine Zwischenstation.