Debatte um Ausschreitungen Nové-Mesto-Platz: BA weist Anwohner-Vorwürfe zurück

Die Wählergemeinschaft „Bürgeraktion“ hat auf einen offenen Brief des Anwohners Michal Deprez reagiert, der behauptet hatte, Ratsmitglieder, die zwei zusätzlichen Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst nicht zustimmten, ließen die Hildener Bürger im Stich. Die CDU hatte diese Stellen im Zuge der Haushaltsplan-Beratungen gefordert, um den Innenstadt-Platz im Schichtdienst bestreifen lassen zu können, war dabei aber nur von der AfD unterstützt worden.Dieses Verhalten der Ratsmehrheit hatte der Anlieger in seinem offenen Brief hart angeprangert.