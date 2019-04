Hilden : Notfallbox für zwei Euro findet reißenden Absatz

Notfallbox, Ausgabe Hilden. Foto: Lions Hilden/Lions Hilfswerk Hilden

Hilden Das kleine Kästchen für den Fall der Fälle kommt gut an. Es sollte, im Kühlschrank aufbewahrt, medizinische Infos und wichtige Unterlagen unterhalten, damit Retter schnell helfen können. 1000 Boxen wurden auf Initiative des Hildener Lions Club, des Senioren- und des Behindertbeirtats der Stadt in der ersten Auflage gefertigt und sind für zwei Euro Selbstkostenpreis bei den folgenden Adressen erhältlich: Seniorenbeirat, Am Rathaus 1, Behindertenbeirat, Topsweg 30, Josef-Kremer-Haus, Schulstraße 35, Robert-Gies-Haus, Clarenbachweg 7, Fabricius-Apotheke, Richrather Straße 84, Sanitätshaus Vital, Robert-Gies-Straße 2, Hospizbewegung Hilden, Hummelsterstraße 1. Info: www.lions-hilden.de