Sterben in Hilden Nordfriedhof eröffnet Kolumbarium

Es handelt sich bei dem Kolumbarium auf dem Nordfriedhof zwar nicht um die erste Anlage dieser Art in Hilden, neu sei aber, dass man diese als geschlossenen Urnenhof direkt an der Trauerhalle eingerichtet habe, erklärt Torsten Rekindt, Leiter des städtischen Bauhofes. Auf dem Friedhof an der Herderstraße bilden Urnenhof und Trauerhalle nun also eine bauliche Einheit. Rekindt kündigt an, dass die erste Beisetzung schon für die kommende Woche geplant ist.