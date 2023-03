In luftiger Höhe Nistkästen für brütende Kleiber und Baumläufer

Die Naturfreunde brachten diese in den vergangenen Wochen an und übernehmen auch die Betreuung dieser Nistkästen. Die neuen Adressen für Vögel, die etwas ausbrüten wollen, hängen an Bäumen auf dem Nordfriedhof. Dort nahmen vier Mitglieder des Hegerings den Bohrer in die Hand und brachten hoch oben auf der Leiter die Kästen an den Stämmen an. Dort oben sollten die Tiere vor Fressfeinden ausreichend geschützt sein. Der Erfahrung nach dürften vor allem Kleiber und Baumläufer dort einsitzen. Im vergangenen Jahr waren alle Nistkästen schnell zu 100 Prozent belegt.