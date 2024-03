KInderparlament für Berg en Dal Niederländer nehmen sich Hilden zum Vorbild

Es gab auch andere Stationen: „Unser Gemeinderat möchte Kinder und Jugendliche stärker in die Politik einbinden“, erklärte die Beigeordnete Irma van de Scheur beim Empfang der Deutschen im Jugendzentrum Maddogs. Ausdrücklich lobte sie den Ehrgeiz der Hildener, die Jugend in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen: „Ihr seid ein herausragendes Beispiel dafür, wie junge Menschen an wichtigen Entscheidungen in ihrer Gemeinde beteiligt werden können, seit einer Zeit sogar als sachkundige Bürger in einigen eurer Ratsausschüsse.“