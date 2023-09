Beschilderungen in Hilden Mit 100 Stundenkilometern durch den Kreisverkehr

Hilden · Verwirrend, unübersichtlich und manchmal schlichtweg irreführend? Nicht auf allen Straßen in Hilden scheint der Verkehr gut geregelt zu sein. Was falsch läuft und was besser laufen könnte.

27.09.2023, 16:40 Uhr

Auf manchen Verkehrsteilnehmer wirkt dieser Bereich unübersichtlich. Passanten, die auf der linken Seite unterwegs sind, müssen den Radstreifen kreuzen, um die Fußgängerfurt über die Südstraße überqueren zu können. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Wer zu Fuß auf der Schulstraße in Richtung Hagelkreuzstraße unterwegs ist, dürfte über die Wegeführung auf Höhe der Südstraße vielleicht schon gestolpert sein und zwar buchstäblich. Auf der linken Seite geht es nicht weiter, also bleibt nur der Weg quer über den für Fahrradfahrer ausgewiesenen Bereich, um die Südstraße über die Fußgängerfurt zu überqueren. Das Problem: Der Schulterblick, den selbst rollende Verkehrsteilnehmer regelmäßig vernachlässigen, kommt Passanten noch weniger in den Sinn, doch er wäre hier angebracht, damit es nicht zu Kollisionen mit Radfahrern kommt, die Richtung Süden unterwegs sind.