Hilden : New York Gospel Stars kommen wieder nach Hilden

Die New York Gospel Stars treten Mitte Dezember wieder in Hilden auf. Karten gibt es ab sofort. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Hilden (höv) Sie sind zu einer etablierten Größe in der Musikszene geworden – die New York Gospel Stars. Einige von ihnen haben bereits mit Berühmtheiten wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet.

Am Mittwoch, 18. Dezember, kommen die Gospel-Sänger nach Hilden in die Stadthalle (Fritz-Gressard-Platz 1). Einlass 19 Uhr, Beginn der Show 20 Uhr.

Durch ihre jahrelange Bühnenerfahrung wissen die New York Gospel Stars wie sie ihre Leidenschaft durch die Musik den Zuschauern überbringen können. Sie nehmen alle mit auf eine spirituelle Reise – innig und mitreißend. Sie singen klassische Gospel-Songs, softe Balladen, aber auch aktuelle Hits. Schon seit über zehn Jahren spiegelt die Formation ihre bedingungslose Liebe Gottes in ihren Liedern wider. Für sie gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Feiern und Beten. Warum? Weil sie alle groß geworden sind in Kirchen, in denen sich fühlen lässt, was Hoffnung, Freude, Liebe und Dank ist.