Kultur in Hilden New York Gospel Stars kommen in die Stadthalle

Die New York Gospel Stars treten schon seit rund 15 Jahren gemeinsam auf. Zu ihrem Repertoire gehören Klassiker der Gospel-Musik wie zum Beispiel „Go tell it on the Mountain“ und „Down by the Riverside“. Wer diese Lieder einmal hören möchte, erhält Karten ab 35 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, direkt beim Veranstalter unter der Telefonnummer 0234 9471940 oder auf der Homepage unter lb-events.de.