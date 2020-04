Corona-Krise : Schüler schützen sich mit Masken

Hilden Seit Donnerstag müssen Schüler in Abschlussklassen wieder in die Schule gehen, um sich dort unter strengen Hygienevorschriften auf Prüfungen vorzubereiten. Sie haben während der Corona-Krise bisher vor allem online gelernt.

Es war die Abwägung zwischen Chancen und Zwängen, zwischen guter Unterstützung beim Lernen und gesundheitlicher Sicherheit, die es jetzt vorerst rund 350 Schülern ermöglicht, wieder am Unterricht in der Schule teilzunehmen, sagt Peter Schwafferts, Schulleiter des Berufskollegs Hilden. Normalerweise besuchen rund 2400 Schüler die Bildungseinrichtung des Kreises Mettmann mit den Ausbildungsschwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung, Informationstechnologie, Technik, Ernährung und Versorgung, sowie Biologisch-technische Assistenz.

Am 13. März erhielt die Schulleitung die Information, dass ab 16. März der Corona-Lockdown eintreten würde. Was die aktuelle Teil-Wiedereröffnung anbetraf, so hat das Schulministerium per Mails mitgeteilt, welche einzelnen Schritte bis zum Beschulungstermin erfolgen müssten, insbesondere im Hinblick auf die Abstandswahrung sowie die Hygiene. „Wir haben nicht so getan, als wären wir überrascht, sondern haben uns beizeiten auf die sensiblen Schülergruppen konzentriert, bei denen jetzt die Prüfungen anstehen“, sagt Schwafferts, der betont, dass viele Entscheidungen nicht nur im Kollegium, sondern unter breiter Beteiligung der SV-Lehrer und der Schülervertreter getroffen und zeitnah über die Homepage veröffentlicht wurden.