Neues Prinzenpaar in Hilden Melanie und André regieren die kommende Session

Das Strahlen auf den Gesichtern stellt sogar die Sommersonne in den Schatten. Mit Begeisterung und voller Vorfreude auf die kommende Session stellten sich die neuen Tollitäten des Hildener Karnevals vor: Prinzessin Melanie und Prinz André Hümbs. Es überrascht nicht, dass sich die beiden auch beim Karneval kennengelernt haben, nämlich beim Tanzcorps Kniebachschiffer, wo Melanie von 1990 bis 2002 als Tanzmariechen und André von 1996 bis 2002 als Tanzoffizier tanzte. Das Tanzen führte Melanie Hümbs bereits auf die großen Karnevalsbühnen in Köln und Düsseldorf aber auch in Calpe/Spanien.