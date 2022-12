Konzertreihe in Hilden Vier Musiker verantworten jetzt den Blue Monday

Ein musikalisches Kultur-Konzept, auch wenn es über Jahre erfolgreich funktioniert hat, bedarf gelegentlich einer Überarbeitung. Seit 2006 lädt Axel Fischbacher, renommierter Jazzgitarrist, Komponist und Produzent, zum „Blue Monday“ in die „Blue Note“-Bar im Hotel am Stadtgarten. Im intimen Ambiente können dort regelmäßig zweimal im Monat Jazzfans musikalische Bestleistungen exzellenter Musikerinnen und Musiker genießen. Fischbacher, ausgebildet am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf, an der Pädagogischen Hochschule in Neuss, an der Musikhochschule in Köln sowie am Center of Arts im kanadischen Banff, liebt es, wenn musikalische Inspiration sich zu klanglichen Improvisationen entfaltet.