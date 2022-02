Neueröffnung in Hilden : Das „Churros Locos“ versüßt die Innenstadt

Jennifer Noori gehört zum Team des „Los Curros Locos“, das das süße Gebäck seit kurzem im Axlerhof anbietet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im „Los Churros Locos“ hat sich die Inhaber-Familie auf das süße Gebäck spezialisiert – in unzähligen Variationen. Mit den ersten Wochen am Axlerhof sind die Betreiber zufrieden.

ried) Gelber Wüstensand, Wildwest-typische Kakteen und ein fröhlicher Esel mit Sombrero, der gerade erkennbar genussvoll ein in Schokolade getunktes Gebäck verschlingt: Diese Motive an den Wänden des kleinen Ladenlokals am Axlerhof 8 wecken beim Gast kindlich-romantische Vorstellungen von Mexiko. Der Duft wiederum ist ihm vertraut vom entspannten Bummeln über allerlei Jahrmärkte: Denn dort sind „Churros“ schließlich nicht mehr wegzudenken.

Der Ursprung der länglichen und im Querschnitt sternförmigen Krapfen liegt angeblich in China, von wo sie Händler aus Portugal nach Europa brachten. Ihren Siegeszug jedoch traten die süßen Gaumenfreuden vor allem in Spanien und Lateinamerika an, wo sie als Frühstücksspeise genau so begehrt sind wie als Mitternachtssnack. Schon im 15. Jahrhundert sollen Churros in Mexiko manch einen Gaumen erfreut haben.

Und nun haben sie auch einen festen Platz in Hilden: „Los Churros Locos“ bietet das Gebäck in vielen Spielarten – mit Schokoladen-, Erdbeer- und Karamelsauce, verschiedenen „Toppings“ wie Streuseln und Flakes und sogar Softeis. Ein „neues Geschmackserlebnis“ und „über hundert Variationen“ versprechen die Gastgeber im Familienbetrieb, der erst vor kurzem seine Türen öffnete. „Es ist gut angelaufen, die Leute sind neugierig“, lässt Jennifer Noori die erste Phase Revue passieren. Sie gehört zum dreiköpfigen Team: Schwiegermutter Maliha brachte die gastronomische Erfahrung aus verschiedenen früheren Tätigkeiten mit.

Die Idee zur Geschäftsgründung hatte wiederum Ehemann Mustafa. „Er liebt Churros und hat sie auch immer gern zu Hause gemacht“, verrät Jennifer Noori. Und da es ein vergleichbares Angebot in der Umgebung noch nicht gebe, habe man sich für den Schritt in die Gastronomie entschieden. „Und da ergab sich die Gelegenheit, dass das Ladenlokal frei wurde“, sagt Noori. Mehrere Vormieter hatten sich an diesem Standort ebenfalls der kulinarischen Genüsse verschrieben, darunter ein Waffelladen und ein libanesisches Restaurant.

15 Sitzplätze bietet „Los Churros Locos“ zum gemütlichen Verweilen – ob mit Gebäck, Kaffee, Tee, Shakes oder Limo. „Die meisten Leute nehmen aber einfach etwas an der Theke mit“, erklärt Noori. Dementsprechend sei auch die Corona-Lage, die so vielen Gastronomen seit langem Kummer bereitet, letztlich kein großes Hindernis für die Geschäftsgründung gewesen, berichtet Jennifer Noori: „Außerdem wüsste man ja sowieso nicht, wann man hätte anfangen sollen“.