Stadtplanung : Neue Idee: Obstwiese statt Wald an der Bahn

Hilden Auf Antrag der CDU hat der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig beschlossen, einen „urbanen Wald“ entlang der Güterzugbahnstrecke an der Hofstraße anzulegen. Die Landwirte Ferdinand und Daniel Wirtz schlagen stattdessen eine Obstbaumwiese vor. Das sei ökonomisch und ökologisch besser, sagt die Verwaltung.

Es geht um einen etwa 70 Meter breiten Streifen östlich der Güterbahnstrecke Mühlheim–Speldorf-Troisdorf und der Hofstraße im Hildener Süden. Dieses Areal ist etwa 16.000 Quadratmeter groß, gehört in großen Teilen der Stadt und reicht im Süden bis zum Bolzplatz Karnap. Die Fläche ist an Bauer Ferdinand Wirtz verpachtet. Sein Sohn Daniel will den Familienbetrieb in vierter Generation übernehmen und fortführen. Wirtz schlägt vor, statt eines 70 Meter breiten Waldes dort nur einen 15 Meter breiten Waldsaum sowie eine Obstbaumwiese anzulegen. „Dadurch würden uns als Landwirt nur 0,4 Hektar Fläche verloren gehen anstatt 1,8 Hektar. Auf diese Fläche will ich gerne verzichten, wenn dadurch die Lärmbelastung für die Anwohner (der Hofstraße) gesenkt werden kann.“