Hilden : Neuer Sozial-Fonds soll Corona-Auswirkungen abfedern

Hilden Ein neues Hilfsangebot entsteht momentan unter dem Dach des Hildener Rotary-Clubs in enger Zusammenarbeit mit der Stadt. Mit einem neu gegründeten Rotary-Sozial-Fonds sollen bedürftige Hildener unterstützt werden, die durch die Corona-Krise unter Druck geraten sind.

Falls beispielsweise eine Familie in Not gerät, weil die beiden Elternteile nur noch in Kurzarbeit beschäftigt sind und das Geld für den Einkauf nicht mehr reicht, kann sie sich vertrauensvoll an das neue Projekt wenden. „Wir haben da an Gutscheine gedacht, die dann in Hilden eingelöst werden können“, berichtet Jürgen Schmidt, der die Stiftung des Rotary-Clubs betreut. Wer einen Bedarf an Hilfe hat, kann sich bei der Hotline unter Telefon 0178 6028155 melden oder eine Mail schreiben (info@rotary-sozialfonds.de). Die Rotarier sammeln die Anfragen und helfen nach kurzer Prüfung schnell und unkompliziert. Die Stadt Hilden unterstützt die Aktion mit Rat und Tat, koordiniert die Hilfe, vermittelt zwischen der Tafel, dem städtischen Familienbüro Stellwerk, dem Jugendparlament mit seinem Einkaufsservice und dem Rotary-Club. „Wir stehen vor allem beratend zur Seite“, erklärt Sozialdezernent Sönke Eichner. Die Stadt bringt jahrelange Erfahrung mit Menschen in Not und das Know-how mit, ihnen aus der misslichen Lage herauszuhelfen.